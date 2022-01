Adobe im Sturzflug!

Adobe-Aktion?re m?ssen heute krisenfest sein. Denn der Kurs macht keinen guten Eindruck und kommt rund sechs Prozent unter die R?der. Ein Anteilsschein ist damit nur 520,45 USD wert. Sollten Sie jetzt alle Aktien verkaufen?

Kursverlauf von Adobe der letzten drei Monate.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig d?nn. Da Adobe mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterst?tzung zu rauscht. So betr?gt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund null Prozent. Dieser markante Punkt wurde bei 519,48 USD ausgelotet. Es geht jetzt also die Trendentscheidung f?r die n?chsten Wochen.

F?r die ?bergeordnete Perspektive wird h?ufig der gleitende Durchschnitt 200 bei derzeit 585,61 USD analysiert. F?r Adobe sind ausgehend von dieser Betrachtungsweise demnach langfristige Abw?rtstrends zu unterstellen. Die k?rzerfristigen Trendpfeile weisen nach unten, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie notiert.

