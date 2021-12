Adobe Komplettabsturz!

Adobe-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. Derzeit notiert die Aktie n?mlich rund acht Prozent im Minus. Mittlerweile wechseln die Papiere schon f?r 607,02 USD den Besitzer. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrliche Sonderanalyse zu Adobe erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Adobe der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Adobe-Analyse einfach hier klicken.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Pl?tzchen suchen. Adobe marschiert n?mlich mit gro?en Schritten in Richtung einer ma?geblichen Unterst?tzung. Momentan betr?gt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund null Prozent. Diese Marke liegt bei 604,30 USD. Wir d?rfen also gespannt sein, was die n?chsten Tage bringen.

Turnaround-J?ger k?nnten den Tag nun zum Einstieg nutzen. Schlie?lich gibt es die Aktie heute mit einem kr?ftigen Nachlass. Bearish eingestellte B?rsianer erhalten heute dagegen kr?ftig R?ckenwind.

Fazit: Sind das bei Adobe jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.

