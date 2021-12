Adobe: Raus, raus, raus!

Gro?er Katzenjammer heute bei allen Adobe-Anteilseignern. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund neun Prozent. 576,04X verbilligt sich damit auf nur noch 576,04 USD. F?r die B?ren ist das ein gefundenes Fressen oder ?

Die ?bergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Adobe rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund eins Prozent w?rde die Aktie auf neue 4-Wochen-Tiefs fallen. Dieses wichtige Tief wurde bei 567,55 USD gefunden. Die Luft knistert also f?rmlich!

Investoren, die generell von Adobe ?berzeugt sind, bekommen damit die n?chste Chance zum Kauf. Schlie?lich gibt es heute einen ordentlichen Discount. Wen das Gesch?ftsmodell ohnehin nicht ?berzeugt, der sollte vielleicht seinen Baisse-Einsatz verst?rken.

