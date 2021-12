AIXTRON geht richtig ab!

AIXTRON springt heute regelrecht nach oben. Denn der Kurs springt satte rund f?nf Prozent in die Gewinnzone. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Wurden die B?ren dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht ?ber den Berg. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 16,28 EUR. Bei AIXTRON d?rfte es also in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Skeptiker k?nnen dieses Aufb?umen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Immerhin er?ffnen die gestiegenen Kurse einen g?nstige Einstiegsgelegenheit f?r Puts. AIXTRON-Bullen k?nnen sich entspannt zur?cklehnen und die Entwicklung genie?en.

