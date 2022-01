Aixtron: Heimlich, still und leise auf dem Weg nach oben!

Der Anlagenbauer Aixtron ist seit Wochen eine der erfolgreichsten Aktien ?berhaupt. Seit rund vier Wochen befindet sich der Kurs im Rallye-Modus und kann heute erstmals die Marke von 20 Euro ?berbieten. Damit scheint sich die positive Gesch?ftsentwicklung endlich auch in steigenden Aktienkursen auszuzahlen. F?r die Zukunft sieht es jedenfalls ganz gut aus?

Im November ver?ffentlichte Aixtron die Zahlen f?r das dritte Quartal und konnte dabei den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal beinahe verdoppeln. Trotzdem brach der Kurs regelrecht ein. Diese Talfahrt setzte sich bis Mitte Dezember und nur noch rund 16,50 Euro fort. Doch dort gelang Aixtron eine beeindruckende Wende. Seitdem verzeichnet die Aktie einen Anstieg von rund 3,50 Euro bzw. mehr als 20 Prozent!

Aixtron findet also offensichtlich langsam aber sicher wieder in die Spur zur?ck. Doch sollten Anleger hier jetzt einsteigen? Oder sind die Risiken doch noch zu gro?? Angesichts der gro?en Verunsicherung bei den Anlegern haben wir Aixtron genau unter die Lupe genommen. Antworten auf diese Fragen finden Sie In unserer exklusiven Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen k?nnen. a href=”https://www.anlegerverlag.de/lp/reportlp/?mvid=1555550?>Einfach hier klicken

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche AIXTRON-Analyse einfach hier klicken.