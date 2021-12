AIXTRON mit sauberem H?henflug

AIXTRON beginnt die heutige Sitzung mit einem kr?ftigen Anstieg. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund zwei Prozent aufwarten. Der Preis f?r ein Papier betr?gt damit nun 18,10 EUR. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier als Weihnachtsgeschenk kostenlos abrufen.

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche AIXTRON-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelst?rme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schlie?lich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund drei Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 18,69 EUR liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

B?rsianer, f?r die es eher um die langfristige Perspektive geht, m?ssen aktuell die 200-Tage-Linie f?rchten. Aus diesem Blickwinkel ist n?mlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 20,36 EUR steht. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

Fazit: Wie geht es bei AIXTRON jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.