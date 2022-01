Alibaba als strong buy!?

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht Alibaba den heutigen Handelstag. Schlie?lich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund f?nf Prozent. Auf 132,64 USD verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt p?nktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus n?mlich an Fahrt auf dem Weg zur n?chsten charttechnischen H?rde. Schlie?lich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund eins Prozent. Dieser ma?gebliche Wendepunkt liegt bei 133,88 USD. Die Spannung bei Alibaba ist also kaum zu ?berbieten.

Investoren, die eher das gro?e Bild im Blick haben, m?ssen gegen den GD200 k?mpfen. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 182,94 USD eher auf Rot. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abw?rtstrend.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Alibaba

W?hrung: USD

Wert: 132,64

Letzter Schlusswert: 126,63

Differenz zum Vortag in Prozent: 4,75

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,75

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 20,17

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund zwanzig

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 0,93

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund eins

Mittelwert der letzten 200 Tage: 182,94

Mittelwert der letzten 50 Tage: 137,37

4-Wochen-Tief: 110,38

4-Wochen-Hoch: 133,88