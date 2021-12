Alibaba: Anschnallen angesagt!

Schlechte Laune ist heute bei allen Alibaba-Aktion?ren angesagt. Da die Aktie um rund vier Prozent nach unten purzelt. Durch diesen R?cksetzer sind die Anteilsscheine jetzt f?r 117,52 USD zu haben. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Alibaba, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Die Perspektive f?r die n?chsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt n?mlich immer n?her. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund acht Prozent entfernt. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 108,70 USD. Die Konstellation verspricht also h?chst brisant zu werden!

Anleger, die f?r Alibaba bullish eingestellt sind, k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. Schlie?lich gibt es beim Einkauf einen kr?ftigen Bonus. Wer ohnehin nichts von Alibaba h?lt, hat heute allen Grund zur Freude.

Fazit: Alibaba kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

[DEBUG INFO]

Name: Alibaba

W?hrung: USD

Wert: 117,52

Letzter Schlusswert: 122,98

Differenz zum Vortag in Prozent: -4,44

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus vier

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,44

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 8,11

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund acht

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 16,37

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sechzehn

Mittelwert der letzten 200 Tage: 189,85

Mittelwert der letzten 50 Tage: 149,75

4-Wochen-Tief: 108,70

4-Wochen-Hoch: 136,76