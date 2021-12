Alibaba: Der Anfang vom Ende?

Verzweiflung macht sich breit bei Alibaba-Aktion?ren. Schlie?lich geht die Aktie rund drei Prozent in den Keller. Durch diesen R?cksetzer sind die Anteilsscheine jetzt f?r 119,76 USD zu haben. Werden Anleger damit zum B?renfutter?

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Denn neue Kaufsignale sind unver?ndert quasi aus dem Stand m?glich. Schlie?lich gen?gt ein Anstieg von rund acht Prozent f?r ein neues Monatshoch. Diese wichtige H?rde liegt bei 129,45 USD. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verst?rkt.

Anleger, die f?r die Zukunft auf Alibaba setzen wollen, kommen jetzt noch einmal g?nstig zum Zug. Schlie?lich gibt es heute einen ordentlichen Discount. Ohnehin skeptisch eingestelle B?rsianer f?hlen sich durch den heutigen Abschlag vermutlich best?tigt.

