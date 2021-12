Alibaba: Ist das der Super-GAU?

Trauer ist heute bei Alibaba-Aktion?ren angesagt. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund sechs Prozent. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 115,19 USD. Geben die B?ren nun dauerhaft den Ton an oder k?nnen die Bullen in K?rze zur?ckschlagen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Alibaba-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Die ?bergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Alibaba hat n?mlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterst?tzung. So gen?gt ein weiterer Kursrutsch von rund sechs Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser Bremsbereich ist bei 108,70 USD zu finden. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

Antizyklische Anleger k?nnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Schlie?lich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so g?nstig. Wer f?r Alibaba pessimistisch eingestellt ist, f?r den sind die heutigen Abschl?ge sicher Wasser auf die M?hlen.

Fazit: Alibaba kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

