Alibaba: Ist die Aktie jetzt ein Buy?

Feierstimmung herrscht heute bei allen Alibaba-Aktion?ren. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund dreizehn Prozent vorzeigen. F?r einen Anteilsschein m?ssen damit nun 117,37 USD hingelegt werden. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieser Tag l?sst die Aktie n?mlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund 0,3 Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser ma?gebliche Wendepunkt liegt bei 117,68 USD. Daher hat Alibaba es jetzt selbst in der Hand!

Wer die ?bergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 155,43 USD, womit sich Alibaba in Abw?rtstrends befindet. Doch selbst in Abw?rtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

