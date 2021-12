Alibaba: Ist heute ein Kauftag?

Alibaba springt heute regelrecht nach oben. So kann der Kurs satte rund neun Prozent zulegen. Durch diesen Anstieg betr?gt der Preis nur noch 122,25 USD. Startet hier jetzt die n?chste Party?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien er?ffnen f?r 2022 die gr??ten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie als Weihnachtsgeschenk gratis anfordern!

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Regelrechte Jubelst?rme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Weil sich die n?chste ma?gebliche H?rde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund sechs Prozent f?r neue Monatshochs. Bei 129,45 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Daher er?ffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Investoren, die f?r Alibaba bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Schlie?lich bekommen Putk?ufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Allen Grund sich die H?nde zu reiben haben dagegen Alibaba-Aktion?re.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Alibaba

W?hrung: USD

Wert: 122,25

Letzter Schlusswert: 112,09

Differenz zum Vortag in Prozent: 9,06

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund neun

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 9,06

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund neun

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 12,47

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund zw?lf

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 5,89

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sechs

Mittelwert der letzten 200 Tage: 186,36

Mittelwert der letzten 50 Tage: 143,88

4-Wochen-Tief: 108,70

4-Wochen-Hoch: 129,45