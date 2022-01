Alibaba ? Jetzt knallt?s

Die Sektkorken knallen heute bei Alibaba. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund f?nf Prozent gehandelt. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 127,10 USD. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufb?umen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieses Plus bringt die Aktie n?mlich n?her an eine charttechnische H?rde heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 128,40 USD. Die Spannung bei Alibaba ist also auf dem Siedepunkt.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, k?nnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn die Renditem?glichkeiten erh?hen sich durch die gestiegenen Kurse betr?chtlich. Wer von der Aktie ohnehin ?berzeugt ist, f?r den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die M?hlen.

Fazit: Wie geht es bei Alibaba jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

