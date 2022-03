Alibaba: Jetzt wird es happig!

Nichts zu holen gibt es heute f?r Alibaba-Aktion?re. Schlie?lich weist die Kurstafel f?r die Aktie ein Minux von rund f?nf Prozent auf. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der [ ]

Nichts zu holen gibt es heute für Alibaba-Aktionäre. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Minux von rund fünf Prozent auf. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das ?bergeordnete Bild ist positiv. F?r Alibaba ist n?mlich der n?chste Widerstand unver?ndert greifbar. So reicht ein Plus von nur rund rund zw?lf bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Bestwert liegt bei 124,11 USD. Der Krimi d?rfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schn?ppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Schlie?lich gibt es beim Einkauf einen kr?ftigen Bonus. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch best?tigt.

Fazit: Alibaba kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

