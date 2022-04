Alibaba mit Kavaliersstart!

Am heutigen Tage kann Alibaba massiv zulegen. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund sechs Prozent aufwarten. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 115,68 USD. Er?ffnen sich dadurch neue Gewinnchancen? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Am heutigen Tage kann Alibaba massiv zulegen. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund sechs Prozent aufwarten. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 115,68 USD. Er?ffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

V?llig anders pr?sentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund sieben Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. 124,11 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Da dieser Indikator bei 151,50 USD notiert und dadurch eher f?r fallende Kurse spricht. Alibaba liefert damit heute wieder einmal einen Tag f?rs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abw?rtstrends kr?ftige Tagesgewinne jederzeit m?glich sind.

Fazit: Diese Alibaba-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

Die gro?e Alibaba-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Alibaba Alibaba Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Alibaba-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Alibaba mit Kavaliersstart! appeared first on Anlegerverlag.