Alibaba mit ordentlich Feuer!

Alibaba schie?t heute kr?ftig nach oben. So schie?t die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. K?nnen die Bullen jetzt ein Fest planen?

Diese Rallye l?sst die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil sich die n?chste ma?gebliche H?rde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So gen?gt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent f?r neue 4-Wochen-Hochs. Bei 138,70 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Wir werden also Zeuge eines echten B?rsenkrimis.

Anleger, die eher d?stere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schlie?lich gibt es Puts heute noch einmal deutlich g?nstiger. Alle Alibaba-Aktion?re finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Best?tigung.

