Amazon steht eine ganz hei?e Woche bevor!

Amazon-Aktion?re haben derzeit allen Grund zur Freude. Immerhin legten die Notierungen in der abgelaufenen Woche rund 10,81 Prozent zu. vier der f?nf Sitzungen schloss der Titel mit Gewinnen. Dabei vollzog Amazon am Mittwoch mit dem Tagesplus von 3,89 Prozent einen echten H?henflug. ?bernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt f?r die Charttechniker. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie n?mlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schlie?lich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund 0,2 Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser ma?gebliche Wendepunkt liegt bei 3231,88 USD. Wir erleben hier also einen echten B?rsenkrimi.

Aus Sicht der langfristigen Analyse befindet sich Amazon momentan in Abw?rtstrends. Schlie?lich betr?gt der vielbeachtete Mittelwert der vergangenen 200 Tage 3330,96 USD. Dieser vielleicht bekannteste Indikator ist vor allem f?r langfristig agierende Anleger ein wichtiges Hilfsmittel. Da der Kurs momentan oberhalb seiner 50-Tage-Linie bei 3036,74 notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile dagegen eher nach oben.

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.

