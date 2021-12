American Express auf dem Weg nach unten!

American Express-Aktion?re haben heute keinen Grund zu feiern. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund drei Prozent. Mittlerweile wechseln die Papiere schon f?r 155,14 USD den Besitzer. Wie weit geht es noch nach unten?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei American Express, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von American Express der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche American Express-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Kursrutsch m?ssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Da sich American Express mit gro?en Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Momentan betr?gt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund vier Prozent. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 149,89 gefunden. Die Luft knistert also f?rmlich!

Anleger, die bei American Express schon immer auf ein Schn?ppchen gewartet haben, sehe nun wom?glich ihre Zeit gekommen. Immerhin bekommen Sie einen ordentlichen Nachlass. Kritiker sehen in dem momentanen Fall vermutlich nur den Anfang einer l?ngeren Abw?rtswelle.

Fazit: Wie es bei American Express weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

