American Express: Die B?ren sind los!

Nichts zu lachen gibt es heute f?r American Express-Aktion?re. Denn die Aktie muss ein Minus von rund drei Prozent schlucken. Durch diesen R?cksetzer sind die Anteilsscheine jetzt f?r 157,59 USD zu haben. Geben die B?ren nun dauerhaft den Ton an oder k?nnen die Bullen in K?rze zur?ckschlagen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles American Express-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von American Express der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche American Express-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Kursrutsch m?ssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. American Express kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund f?nf Prozent zum 4-Wochen-Tief. Bei 149,89 USD liegt dieser Haltegriff. Die Entscheidung steht damit unmittelbar bevor.

Anleger, die von den Gesch?ftsaussichten von American Express ?berzeugt sind, k?nnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. Schlie?lich gibt es heute einen satten Rabatt. Pessimisten freuen sich vermutlich ?ber den Kursrutsch und sehen sich best?tigt.

Fazit: American Express kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

