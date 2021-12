Anlagealternative Luxusuhren

Strafzinsen sind seit geraumer Zeit an der Tagesordnung, manch einem ist der Aktienhandel zu turbulent und die Immobilienpreise steigen weiterhin kräftig an. Alternative Anlageformen sind gefragt. Warum nicht einmal in Luxusuhren investieren? Ausgewählte Marken und Modelle haben in den vergangenen Jahren und Monaten rasante Wertsteigerungen erfahren und können auch jetzt noch ein lohnendes Investment sein.



Quelle: chrono24.com

1. Rolex Submariner – Evergreen mit Wertsteigerungspotenzial

Die Luxusuhrenmarke Rolex kennt fast jeder, ihr Taucheruhrenmodell Submariner wohl die meisten. Modelle wie die Referenznummer 124060 Submariner No Date sind weltweit gefragt wie nie. In der Folge ist die Uhr knapp geworden und beim Händler kaum verfügbar, lange Wartezeiten müssen in Kauf genommen werden. Diese Situation spiegelt sich in den aktuellen Preisen wider.

So beträgt die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers "nur" 7.750 EUR, während die Uhr im Dezember 2021 auf Chrono24 im neuwertigen Zustand für rund 13.000 EUR gehandelt wird. Dies entspricht einer Preissteigerung von stolzen 70 %. Betrachtet man den Preis für diese Referenz auf Jahresbasis (12.2020 bis 12. 2021) liegt die Preissteigerung immer noch bei 8 % p.a.

2. Audemars Piguet Royal Oak – irrer Preisanstieg

Die Royal Oak von Audemars Piguet erschien erstmals im Jahr 1972. Sie gilt als die erste Luxusuhr aus Edelstahl. Als Beispiel für eine fast schon wahnwitzige Preissteigerung sei hier die Royal Oak Jumbo Extraflach (Referenznummer 15202ST.OO.1240ST.01) genannt. Beim Versuch, diesen Zeitmesser beim offiziellen AP-Konzessionär zu kaufen, dürften Sie kläglich scheitern.

Dafür ist die Preissteigerung in den vergangenen 12 Monaten äußerst beachtlich. So liegt der offizielle Listenpreis bei 30.600 EUR, während die Uhr auf Chrono24 im Dezember 2021 für über 100.000 EUR gehandelt wird. Das entspricht einem Preisanstieg von etwa 230 %. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug der Preis noch weniger als die Hälfte.

3. Patek Philippe Nautilus – 350 % Gewinn inklusive

Die Performance der Royal Oak wird nur noch von der Patek Philippe Nautilus übertroffen. Besonders begehrt ist die Referenz 5711/1A-010, die das Unternehmen im vergangenen Jahr einstellte. Die Uhr mit dem blauen Zifferblatt war noch nie so teuer wie dieser Tage.

Die letzte UVP lag bei "nur" 29.000 EUR, im Dezember 2021 beträgt der Handelspreis auf Chrono24 über 130.000 EUR. Damit liegt dieses Modell etwa 350 % im Plus. Im November 2020 kostete die Uhr übrigens noch etwa 70.000 EUR, eine Verdopplung des Preises gegenüber dem Vorjahr ist somit nicht unwahrscheinlich.

Fazit

Bestimmte Luxusuhren können eine echte alternative Geldanlage sein und bieten die Chance auf attraktive Gewinne. Wie auch bei konventionellen Anlageformen gilt: Wichtig ist der Einstieg zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis. Bei Uhren kommt ein möglichst perfekter Erhaltungszustand noch hinzu.