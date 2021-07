Auf dem Vormarsch: Kryptowährung und Bitcoin am Gambling Markt!

Quelle: unsplash.com

Dass die Kryptowährungen auch auf dem Gambling Markt im Vormarsch sind, zeichnet sich inzwischen mehr und mehr ab, hat doch der Bitcoin auch schon andere Industrien und Geschäftszweige revolutioniert.

Somit spielen Kryptowährungen auch schon jetzt eine Rolle in der Gaming Welt und es gibt eine ganze Reihe von Online Casinos, die die Zahlung mit der Kryptowährung akzeptieren. Hier finden sich die neuesten Online Casinos.

Welchen Zweck erfüllt die Blockchain in den verschiedenen Spielen?

Darüber hinaus planen schon jetzt unterschiedliche Softwarefirmen, mit der Kryptowährung zu arbeiten. Beispielsweise sollen verschiedene Blockchains in die Spiele integriert werden. Der Hersteller Ubisoft aus Frankreich gab erst kürzlich bekannt, dass der Plan besteht, in verschiedene Spiele die Ethereum Blockchain zu integrieren.

Daraus würde resultieren, dass es dann möglich sein wird, Dinge im Spiel zu kaufen. Die Zahlung kann dann mit Hilfe der Blockchain Technologie abgewickelt werden. Der Zeitpunkt, zu dem mit Ethereum und anderen Kryptowährungen bezahlt werden kann, ist derzeit allerdings noch unklar. Zudem ist Ubisoft bei weitem nicht der einzige Hersteller von Games, der künftig die Kryptowährungen stärker integrieren möchte. Eine Vielzahl anderer Hersteller denkt ebenfalls über die Bezahlung mit Kryptowährungen nach.

Kryptowährungen und welche Funktion sie bei Spielen bekommen sollen

Eine Idee ist, die Funktionen der Blockchain dafür zu nutzen, um Produkte im Spiel mit Kryptowährung bezahlen zu können. Dabei könnte es sich zum Beispiel um Karten, Waffen oder andere Items handeln. Dieser Kauf können dann dank der Kryptowährungen vollkommen unkompliziert werden. Schon jetzt gibt es einige Spieleproduzenten, bei denen diese Transaktionsmöglichkeit bereits möglich ist, und bei wieder anderen ist sie derzeit im Gespräch.

Auch die Spieler ziehen ihren Nutzen aus dem digitalen Payment, da sie so ihre Ziele im Spiel schneller erreichen können. Die neue Technologie der Blockchain kann mit ihrem Potenzial die gesamte Gaming-Industrie revolutionieren.

Gerade die Charaktere, die die Spieler selber erstellen können, könnten dann dank der Kryptowährungen im Spiel an andere Gamer verkauft werden. Hier wird das Potential, dass die Kryptowährungen in der Gambling Szene bieten kann, sehr schnell deutlich. Darüber hinaus ist es aber natürlich ebenfalls möglich, auch andere Inhalte käuflich zu erwerben. Das bedeutet, dass das Ökosystem im Game virtuell mitgestaltet werden kann. Somit können sich die Spiele nicht nur viel schneller entwickeln, sondern auch interaktiv gestaltet werden.

Der Einfluss der Gesetzgebung

Derzeit verhindert die Gesetzgebung in vielen Ländern die Einführung der Kryptowährungen. Somit kann der Bitcoin nicht als offizielles Zahlungsmittel eingesetzt werden. Betroffen ist hier zum Beispiel der Bereich eSport. Im asiatischen Raum hingegen geht man mit diesem Thema deutlich liberaler um.

Anders stellt sich das jedoch derzeit noch in Europa dar, denn hier haben viele Regierungen nach wie vor noch keine klare Regelung für den Umgang mit den Kryptowährungen beschlossen.

Die neutrale Schweiz zum Beispiel steht dem Bitcoin, anders als Deutschland oder Österreich, deutlich aufgeschlossener gegenüber. Bezüglich der Kryptowährungen ist die Gesetzeslage aktuell auch noch nicht eindeutig geklärt. Von großer Relevanz hinsichtlich der Integrationen von Kryptowährungen in die Spiele ist das Unternehmen Ubisoft mit Sitz in Frankreich.

Online Spielen mit Kryptowährungen

Dennoch gibt es schon einige Online Casinos, die die Möglichkeit bieten, mit Kryptowährungen am Spielgeschehen teilzunehmen und mit ihnen zu bezahlen. Nicht nur, dass hier die Spielauswahl wirklich gigantisch groß ist, so wird hier gleichzeitig für ein extrem schnelles Einzahlen gesorgt.

Neben den Slot Games stehen zudem auch viele klassische Tischspiele zur Auswahl. Bei einigen Spielen wird außerdem auch ein Bitcoin Bonus angeboten. Wer sich also dazu entschieden hat, mit Kryptowährungen zu spielen, dem wird vom Casino ein Bonus gewährt. Oftmals wird den Gamern hier ein virtuelles Willkommenspaket zur Verfügung gestellt.

Die Einzahlung

Neuen Gamern wird mit der Einzahlung von Guthaben ein Willkommensbonus in Form von z.B. Bitcoin Guthaben geschenkt. Zusätzlich können aber auch Freispiele und zusätzliche Bitcoins durch Einzahlung von Guthaben erzielt werden.

Zu dem Willkommenspaket gehört in der Regel häufig ein digitales Bitcoin Guthaben. So kann man am Spielgeschehen teilnehmen und mit dem Bonus erst einmal ein bisschen die Gegebenheiten des Casinos erkunden.

Nicht selten sind zudem noch viele Freispiele im Angebot enthalten. Diese können natürlich auch dazu genutzt werden, um im Casino aktiv zu werden. In der Regel wird der Bonus gutgeschrieben, nachdem eine Einzahlung in bestimmter Höhe in das Casino vorgenommen wurde.

Die Auswahl an Promotionen und Möglichkeiten sind je nach Casino sehr verschieden. Oftmals werden wiederkehrende neue Aktionen ausgelost. Diese sollen es den Gamern ermöglichen, immer wieder mit viel Spaß und Freude neue Spiele kennenzulernen.

Wird der Vormarsch der Kryptowährungen für diese Zwecke anhalten?

Der aktuelle Stand der Dinge lässt darauf schließen, dass die Kryptowährungen auch im kommenden Jahr eindeutig auf dem Vormarsch sein werden. Auch schon derzeit gibt es viele Handelsplätze in Spielen, die mit digitalen Kryptowährungen funktionieren. Insbesondere in Online Casinos werden inzwischen mehr und mehr Kryptowährungen eingesetzt.