Auftragsbestand der Industrie erreicht neuen Höchststand

Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Mai 2022 kalender- und saisonbereinigt 0,5 Prozent höher gewesen als im Vormonat.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat war er kalenderbereinigt 16,9 Prozent höher, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Damit hat der Auftragsbestand einen neuen Höchststand seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015 erreicht.

Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich im Mai 2022 gegenüber April um 0,7 Prozent und die offenen Aufträge aus dem Ausland um 0,3 Prozent. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb der Auftragsbestand unverändert. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg er um 0,4 Prozent. Im Bereich der Konsumgüter lag der Auftragsbestand 3,5 Prozent höher als im Vormonat. Obwohl die Auftragseingänge mit +0,1 Prozent deutlich geringer anstiegen als die Umsätze (+3,2 Prozent), war auch im Mai wie in den Monaten zuvor im Verarbeitenden Gewerbe das Auftragseingangsvolumen höher als das Umsatzvolumen. Der Nachfrageüberhang dürfte vor allem auf die anhaltend hohe Knappheit an Vorprodukten zurückzuführen sein, so die Statistiker. Gestörte Lieferketten infolge des Kriegs in der Ukraine und anhaltender Verwerfungen durch die Coronakrise, wie Schließungen von Häfen in China, führen nach wie vor zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge. Laut dem Ifo-Institut gaben rund 77 Prozent der befragten Industrieunternehmen im Mai an, von Engpässen und Problemen bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen betroffen zu sein. Im Mai 2022 betrug die Reichweite des Auftragsbestands wie im Vormonat 8,1 Monate und blieb damit auf ihrem Höchststand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2015, so die Statistiker. Bei den Herstellern von Investitionsgütern betrug die Reichweite wie im Vormonat 11,9 Monate, bei Vorleistungsgütern lag sie wie in den Vormonaten bei 4,0 Monaten und bei Konsumgütern betrug die Reichweite 3,7 Monate (April 2022: 3,6 Monate).

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH