Ausverkauf bei Alibaba!

Alibaba l?sst seine Aktion?re heute im Regen stehen. Schlie?lich b??t die Aktie rund drei Prozent ein. Dieser Abschlag l?sst die Preise jetzt auf 119,37 USD purzeln. Sind jetzt die B?ren am Zug oder geht es bald wieder aufw?rts?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier als Weihnachtsgeschenk kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Der heutige Verlust tut weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Die n?chste charttechnische H?rde ist n?mlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Immerhin betr?gt der Abstand zum 4-Wochen-Hoch nur rund acht Prozent. Bisher bedeuten 129,45 USD diesen H?chstwert. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 186,36 USD verl?uft. Langfristige Abw?rtstrends dominieren demnach das ?bergeordnete Geschehen. Die k?rzerfristigen Trendpfeile weisen nach unten, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie notiert.

Fazit: Wie geht es bei Alibaba jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Alibaba

W?hrung: USD

Wert: 119,37

Letzter Schlusswert: 122,99

Differenz zum Vortag in Prozent: -2,95

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus drei

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 2,95

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 9,81

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund zehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 8,45

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund acht

Mittelwert der letzten 200 Tage: 186,36

Mittelwert der letzten 50 Tage: 143,88

4-Wochen-Tief: 108,70

4-Wochen-Hoch: 129,45