Ausverkauf bei SMA Solar!

Ganz eng wird es heute f?r SMA Solar-Aktion?re. So wird die Aktie rund drei Prozent nach unten durchgereicht. Der Preis f?r einen Anteilsschein liegt daher jetzt nur noch bei 35,26 EUR. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zur?ck?

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.

Mit diesem R?cksetzer hat sich das technische Bild klar verschlechtert. Denn es wurde eine ma?gebliche Haltezone unterkreuzt. So erreicht der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Das bisherige Tief lag bei 35,36 EUR und wurde im 35,36 erreicht. F?r Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Turnaround-J?ger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. So gibt es beim Einkauf einen saftigen Rabatt. Wem die ganze Entwicklung bei SMA Solar eh spanisch vorkommt, sieht sich heute vermutlich best?tigt.

