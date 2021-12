Ausverkauf bei Standard Lithium!

Trauer ist heute bei Standard Lithium-Aktion?ren angesagt. Schlie?lich st?rzt die Aktie um rund f?nf Prozent ab. Der Preis f?r einen Anteilsschein liegt daher jetzt nur noch bei 8,71 USD. Sollten Sie jetzt alle Aktien verkaufen?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Standard Lithium, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig d?nn. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Derzeit reicht ein Rutsch von rund neunundzwanzig Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Bei 6,75 USD liegt dieser markante Punkt. Jetzt brennt also die Luft!

Anleger, die von den Gesch?ftsaussichten von Standard Lithium ?berzeugt sind, k?nnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. Schlie?lich bekommen Sie heute einen ordentlichen Nachlass. Pessimisten freuen sich vermutlich ?ber den Kursrutsch und sehen sich best?tigt.

Fazit: Diese Standard Lithium-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

