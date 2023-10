Auswärtiges Amt kündigt Lufthansa-Sonderflüge aus Israel an

Die Lufthansa soll auf Bitte des Auswärtigen Amtes am Donnerstag und Freitag jeweils mehrere Sonderflüge aus Israel durchführen.

Das teilte das Ministerium unter Leitung von Annalena Baerbock (Grüne) am Dienstagabend mit. Die letzten technischen Details würden zur Stunde geklärt, hieß es.

"Wir werden am Vormittag des 11. Oktober die in der Krisenvorsorgeliste ELEFAND registrierten deutschen Staatsangehörigen darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge bei der Lufthansa gebucht werden können", so das Auswärtige Amt. Man bitte bis dahin von Anrufen beim Auswärtigen Amt, der deutschen Botschaft Tel Aviv oder der Lufthansa abzusehen.

