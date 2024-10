Bahn stellt Coworking-Angebot komplett ein

Die Deutsche Bahn (DB) stellt ihr Coworking-Angebot Everyworks zum Jahresende 2024 komplett ein.

Das teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die Nachfrage nach zusätzlichen mobilen Arbeitsplätzen und Meetingräumen am Bahnhof sei unter den Erwartungen geblieben, hieß es zur Begründung. Hauptgrund seien veränderte Arbeitsmodelle seit der Corona-Pandemie.

Mit Everyworks hatte die DB kostenpflichtige mobile Arbeitsplätze und Meetingräume im Bahnhofsumfeld angeboten. Betroffen von der Entscheidung sind mobile Arbeitsplätze an den Hauptbahnhöfen in Berlin, Hannover und Mannheim sowie Standorte im Bahnhofsumfeld in Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, München-Ost und Kassel-Wilhelmshöhe. Die Bahn kündigte weiter an, sich künftig aufs Kerngeschäft konzentrieren zu wollen. Hintergrund ist das Sanierungsprogramm "S3". Dieses sieht vor, sich von unwirtschaftlichen Geschäften zu trennen. Bis Ende 2027 will die DB den Konzern in drei Handlungsfeldern sanieren - der Infrastruktur, dem Eisenbahnbetrieb und der Wirtschaftlichkeit.