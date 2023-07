Bahn verzeichnet Gewinneinbruch

Die Deutsche Bahn hat im ersten Halbjahr 2023 trotz eines starken Zuwachses bei den Fahrgästen einen Gewinneinbruch verzeichnet.

Der operative Gewinn sank im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2022 um mehr als 500 Millionen Euro (-62 Prozent) auf 331 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Grund dafür seien unter anderem "hohe Vorleistungen der DB für Verbesserungen in der Infrastruktur".

Der bereinigte Konzernumsatz betrug im ersten Halbjahr 2023 rund 25 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 28 Milliarden Euro). Die Pünktlichkeit im Fernverkehr sank im ersten Halbjahr auf 68,7 Prozent (erstes Halbjahr 2022: 69,6 Prozent). Die Nachfrage in den Zügen der Bahn stieg unterdessen weiter: Das "Deutschlandticket" habe diesen Trend bereits in den ersten zwei Verkaufsmonaten mit branchenweit rund elf Millionen Abonnenten im Regionalverkehr zusätzlich beflügelt, so das Unternehmen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH