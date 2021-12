Bayer: Die Ruhe vor dem Sturm!

Der Pharma-Konzern Bayer tritt heute an der B?rse mehr oder weniger auf der Stelle. Nach dem starken Wochenausklang am vergangenen Freitag mit einem Plus von 1,8 Prozent tritt die Aktie nun seit zwei Tagen im Bereich von 46,50 Euro auf der Stelle. Damit scheinen die Kurse den starken Anstieg der Vorwoche konsolidieren zu wollen, ehe [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.