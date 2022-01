Bei Build Your Dreams ert?nt das Signal zur Attacke!

Build Your Dreams legt heute einen Traumstart hin. So springt der Kurs um rund f?nf Prozent nach oben. F?r einen Anteilsschein m?ssen damit nun 33,32 USD hingelegt werden. Startet hier jetzt die n?chste Party?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt p?nktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil dieses Plus der Aktie zu einem m?chtigen Schritt zur n?chsten technischen H?rde verhilft. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sieben Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 35,75 USD. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Anleger, die von Build Your Dreams nicht ?berzeugt sind, k?nnen die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin er?ffnen die gestiegenen Kurse einen g?nstige Einstiegsgelegenheit f?r Puts. Alle Build Your Dreams-Aktion?re reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die H?nde.

Fazit: Wie geht es bei Build Your Dreams jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Build Your Dreams

W?hrung: USD

Wert: 33,32

Letzter Schlusswert: 31,83

Differenz zum Vortag in Prozent: 4,69

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,69

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 10,84

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund elf

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 7,29

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sieben

Mittelwert der letzten 200 Tage: 30,54

Mittelwert der letzten 50 Tage: 36,64

4-Wochen-Tief: 30,06

4-Wochen-Hoch: 35,75