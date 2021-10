Bei FuelCell Energy heute Gewinne einstreichen?

Ausschlie?lich gr?ne Vorzeichen sind heute bei FuelCell Energy zu erkennen. Schlie?lich h?pft die Aktie satte rund sechs Prozent nach oben. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterst?tzung. Dieser Tiefpunkt liegt bei 5,34 USD. Bullen und B?ren werden sich also auch in den kommenden Tagen einen hei?en Kampf liefern.

Langfristig orientierte Anleger k?mpfen zus?tzlich mit der 200-Tage-Linie. Bei 8,42 USD befindet sich diese Linie, womit langfristige Abw?rtstrends gelten. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abw?rtstrend.

