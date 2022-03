Bei GameStop fliegt heute der Deckel weg!

GameStop schie?t heute kr?ftig nach oben. Immerhin kann sich der Kurs ?ber ein Plus von rund neun Prozent freuen. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Startet hier jetzt die n?chste Party?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch verl?uft bei 126,29 USD. Die Ausgangslage k?nnte also spannender kaum sein.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Die h?heren Kurse bieten Putk?ufern oder Leerverk?ufern n?mlich einen satten Nachlass. F?r alle, die bei GameStop ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich R?ckenwind.

