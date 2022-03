Bei Palantir ist endlich Feuer drin!

Palantir-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Schlie?lich h?pft der Kurs satte rund sechs Prozent nach oben. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. K?nnen die Bullen jetzt ein Fest planen? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die [ ]

Palantir-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Schlie?lich h?pft der Kurs satte rund sechs Prozent nach oben. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. K?nnen die Bullen jetzt ein Fest planen?

Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub gr?nes Licht. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin gen?gt dem Wert ein weiteres Plus von rund 0,7 Prozent f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 14,28 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, m?ssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Da dieser Indikator bei 20,48 USD notiert und dadurch eher f?r fallende Kurse spricht. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit f?r fallende Kurse in langfristigen Abw?rtstrends h?her ist, sind immer auch kr?ftige Plus-Tage m?glich.

