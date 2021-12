Bei Roblox ert?nt das Signal zur Attacke!

Einen echten Fr?hstart legt heute Roblox auf das Parkett. So wird der Kurs aktuell rund f?nf Prozent nach vorne geschoben. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

In der Charttechnik ?berwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 93,27 USD. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufb?umen und k?nnen ihre Baisse-Position noch einmal verst?rken. Da es heute noch einmal eine g?nstige Kaufgelegenheit f?r Puts gibt. F?r alle Roblox-Aktion?re d?rfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

