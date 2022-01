Bei Roblox fliegt heute der Deckel weg!

Roblox-Aktion?re d?rften heute vor Freude durch die Decke gehen. So springt der Kurs um rund vier Prozent nach oben. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Startet jetzt also die n?chste Aufw?rtsbewegung oder wie geht es weiter?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen m?ssen auch nach dieser Rallye unver?ndert aufpassen. Es liegen n?mlich neue Verkaufssignale in der Luft. Diese Marke liegt bei 79,02 USD. F?r die Bullen hei?t es nun also Daumen dr?cken.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten B?rsianern. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 86,27 USD komplett gr?nes Licht. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: Wie geht es bei Roblox jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Roblox

W?hrung: USD

Wert: 89,30

Letzter Schlusswert: 85,52

Differenz zum Vortag in Prozent: 4,42

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,42

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 13,01

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund dreizehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 23,96

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund vierundzwanzig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 86,27

Mittelwert der letzten 50 Tage: 104,26

4-Wochen-Tief: 79,02

4-Wochen-Hoch: 110,70