Bei Standard Lithium geht`s heute so richtig ab!

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht Standard Lithium den heutigen Handelstag. Schlie?lich liegt die Aktie aktuell mit rund sechs Prozent im Plus. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Ziehen sich die B?ren nun komplett zur?ck und ?berlassen den Bullen das Feld?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus katapultiert die Aktie n?mlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund 0,3 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser Hochpunkt verl?uft bei 8,01 USD. Bei Standard Lithium ist also Endspiel-Atmosph?re angesagt.

Wer eher in langen Anlagezeitr?umen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Da dieser Indikator bei 7,42 USD notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Wie positiv die Kurse in Aufw?rtstrends ?berraschen k?nnen, beweist Standard Lithium heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

