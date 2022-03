Bei Steinhoff geht`s heute so richtig ab!

Die Bullen geben heute bei Steinhoff den Ton an. Der Kurs verzeichnet schlie?lich ein Plus von rund drei Prozent. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie n?mlich bis an eine wichtige H?rde heran. Schlie?lich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund ein Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser Hochpunkt verl?uft bei 0,23 EUR. Anleger sollten Steinhoff also unbedingt im Auge behalten.

Wer die ?bergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Von dieser Warte aus sind n?mlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 0,17 EUR verl?uft. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit f?r (stark) steigende Kurse in Aufw?rtstrends einfach h?her ist als f?r fallende.

