Bei Teamviewer geht es morgen um Alles!

Am morgigen Mittwoch, den 12. Januar, steht f?r Teamviewer einiges auf dem Spiel. So hat der Konzern ein ?Financial Update? f?r das vierte Quartal angek?ndigt. Dabei d?rfte im Vordergrund stehen, dass Vertrauen der Anleger nach der monatelangen Talfahrt zur?ckzugewinnen, zumal Teamviewer zuletzt die Jahresprognosen nach unten korrigieren musste. Die Umsatzerwartungen f?r 2021 wurden zuletzt mit 495 bis 505 Millionen Euro kommuniziert.?

Positive Signale morgen k?nnten der Aktie endlich wieder den ben?tigten Schwung verleihen. So ist der Kurs in den vergangenen Monaten massiv unter die R?der gekommen. Ende Februar k?mpfte Teamviewer noch mit den Allzeithochs im Bereich von 50 Euro, ehe es zuletzt bis auf unter 11 Euro in den Keller ging. Dort konnte sich der Kurs zwar stabilisieren, doch neue Impulse w?ren w?nschenswert.?

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.