Bei Tencent fliegt heute der Deckel weg!

Tencent-Aktion?re sind heute in absoluter Partystimmung. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund neun Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Sind die B?ren nun also geschlagen oder was bringen die n?chsten Tage?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Weil sich die n?chste ma?gebliche H?rde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund eins Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 63,85 USD. Es d?rfte in den n?chsten Tagen also hoch hergehen.

Wer die ?bergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Bei 70,74 USD befindet sich diese Linie, womit langfristige Abw?rtstrends gelten. Aber die B?ren m?ssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abw?rtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

