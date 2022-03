Bei Valneva sollten Anleger am Montag ganz genau hinschauen!

Der franz?sische Impfstoffhersteller scheint unmittelbar vor dem endg?ltigen Durchbruch zu stehen. Denn die Aktie hat sich in den vergangenen 14 Tagen um rund 50 Prozent verteuert und auch das Unternehmensumfeld zeigt sich momentan von einer extrem positiven Seite. So d?rfte Valneva vermutlich noch im M?rz mit den ersten Auslieferungen seines Totimpfstoffs VLA2001 beginnen.?

Der erste Adressat dieser Lieferungen ist das K?nigreich Bahrain, das bereits Anfang M?rz die Notfallzulassung f?r den Impfstoff erteilt hat. Die Europ?ische Arzneimittelagentur hatte diesen Schritt k?rzlich f?r den April angek?ndigt. Damit kann es nun also ganz, ganz schnell gehen, bis Valneva endg?ltig auf die ?berholspur wechselt. Immerhin geht es bei den Liefervertr?gen mit der EU um 60 Millionen Impfstoffdosen!

Valneva bastelt also weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Dafür ist Valneva bestens aufgestellt.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

