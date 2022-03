Bei Varta steht viel auf dem Spiel. DAS denken die Analysten?

Der Batteriehersteller Varta steht vor ganz entscheidenden Tagen. Denn am Donnerstag wird das Unternehmen seine Zahlen f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr bekannt geben. Dabei ist dieser Termin ganz besonders spannend, da Varta die Erwartungen zuletzt immer wieder nach unten geschraubt hat und zuletzt im Herbst die Zielvorgaben f?r 2021 deutlich nach unten korrigieren musste, was an [ ]

Der Batteriehersteller Varta steht vor ganz entscheidenden Tagen. Denn am Donnerstag wird das Unternehmen seine Zahlen f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr bekannt geben. Dabei ist dieser Termin ganz besonders spannend, da Varta die Erwartungen zuletzt immer wieder nach unten geschraubt hat und zuletzt im Herbst die Zielvorgaben f?r 2021 deutlich nach unten korrigieren musste, was an der B?rse zu heftigen Abschl?gen gef?hrt hat.?

Zuletzt rechnete der Varta-Vorstand mit Ums?tzen von rund 900 Millionen Euro f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr. Die Konsenssch?tzung der Analysten liegt sogar noch etwas dar?ber. Bei der Marge erwarten Vorstand und Analysten unisono rund 275 Millionen Euro, was einer Rendite von ziemlich genau 30 Prozent entspricht. Die Aktie hatte in den vergangenen Tagen noch einmal unter die Marke von 90 Euro zur?ckgesetzt und k?nnte damit nun noch einmal eine viel versprechende Einstiegsgelegenheit er?ffnen.

Fazit: Bei Varta sollten Sie jetzt ganz genau hinschauen. Verhelfen die Zahlen der Aktie wieder ?ber die 100-Euro-Marke? Oder geht es wom?glich sogar noch weiter runter? Und viel wichtiger: Lohnt sich jetzt noch der Einstieg? Genau darum geht es in unserer gro?en Sonderanalyse, die Sie angesichts der hochspannenden Situation heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen. Einfach hier klicken.

