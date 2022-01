BioNTech ab sofort nicht mehr dabei! DAS sind jetzt die Favoriten f?r 2022.

Bis vor wenigen Tagen sah es danach aus, als ob BioNTech ? eine der erfolgreichsten Aktien im ablaufenden Jahr ? auch 2022 zu den ganz gro?en Favoriten geh?rt. Doch die letzten Handelstage d?rften Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Denn auch wenn die Absatzchancen angesichts der neuen Omikron-Variante auch in den n?chsten Monaten sehr gro? sein werden, kommt die Aktie nicht mehr so recht vom Fleck.?

Die BioNTech-Aktie verliert seit Ende November immer weiter an Boden, w?hrend die hierzulande auch die Booster-Impfungen mit BioNTechs Impfstoff mittlerweile auf Hochtouren laufen. Seit den Tops Ende November bei rund 375 US-Dollar verliert der Kurs bis heute rund 45 Prozent. Aktuell steht trotz der unsicheren pandemischen Lage v?llig in den Sternen, ob BioNTech seine historischen H?chstst?nde noch einmal wieder erreichen wird.?

