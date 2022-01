BioNTech ab sofort nicht mehr dabei! DAS sind jetzt die Favoriten f?r 2022.

Bis vor wenigen Tagen sah es danach aus, als ob BioNTech ? eine der erfolgreichsten Aktien im abgelaufenen Jahr ? auch 2022 zu den ganz gro?en Favoriten geh?rt. Doch die j?ngste Entwicklung d?rfte Anlegern einen Strich durch die Rechnung machen. Denn obwohl die Inzidenzen ?berall explodieren, sind sich die Experten einig, dass die Omikron-Variante vermutlich das baldige Ende der Pandemie bedeutet.?

Die BioNTech-Aktie verliert seit Ende November immer weiter an Boden, obwohl die Fallzahlen beinahe rund um den Globus explodieren. Ende November notierte die Aktie noch bei rund 375 US-Dollar und rutschte in der vergangenen Wochen nun erstmals seit Sommer wieder unter die 200-Dollar-Marke. Da der Impfdruck derzeit nachzulassen scheint, steht v?llig in den Sternen, ob BioNTech seine historischen H?chstst?nde noch einmal wieder erreichen wird.?

