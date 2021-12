BioNTech-Absturz bietet neue Chance!

Was war das f?r ein Wochenausklang gestern f?r den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech? Nachdem Konkurrent Moderna eine Studie ?ber einen neuen Grippeimpfstoff ver?ffentlicht hatte, ging Moderna an der Wall Street massiv in die Knie. BioNTech wurde gleich mal in Sippenhaft genommen und ebenfalls extrem nach unten gedr?ckt. Am Ende stand ein Minus von rund acht Prozent auf der Anzeigetafel.?

Damit hat sich BioNTech von der 300-Dollar-Marke erst einmal deutlich verabschiedet. Der Kurs liegt nun bei nur noch rund 260 US-Dollar und damit so niedrig wie seit Mitte November nicht mehr. Und das, weil der neue Grippeimpfstoff von Moderna in einer Studie ?nur? genauso gut abgeschnitten hat, wie das derzeit marktdominierende Mittel von Sanofi. Die M?rkte hatten wohl mit einem durchschlagenden Erfolg gerechnet?

Übertreiben die Börsen damit wieder einmal? Denn an den Gewinnaussichten für BioNTech hat sich eigentlich nichts verändert.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

