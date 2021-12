BioNTech: Aktie crasht trotz guter Nachrichten. Jetzt einsteigen!?

BioNTech-Aktion?re d?rften sich heute beim Blick auf die Kurstafel verwundert die Augen reiben. Denn die Aktie geht an der Wall Street vom Start weg in den Sturzflug ?ber. So verliert der Kurs zur Stunde mehr als 15 Prozent. BioNTech f?llt damit unter die wichtige Marke von 300 US-Dollar und notiert aktuell so niedrig wie zuletzt vor 14 Tagen. Wie es scheint, sehen die Anleger mittlerweile ?ber die Omikron-Bedrohung hinweg, dabei k?nnte sich gerade das als Gl?cksgriff erweisen?

Denn die Omikron-Variante belegt, wie sehr das Corona-Virus mutieren kann. Und zwar so sehr, dass der aktuelle Impfstoff vermutlich nicht mehr vor einer Infektion sch?tzt und wohl auch Genese nicht mehr sicher sein k?nnen. BioNTech-Chef Sahin ?u?erte sich bereits, dass es wahrscheinlich sei, dass es jedes Jahr Auffrischungsimpfungen gegen das Virus geben m?sse. Das d?rfte BioNTech regelm??ige Milliardeneinnahmen bescheren.

Trotzdem geht es an der B?rse massiv nach unten. Wie passt das zusammen?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

