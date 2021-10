BioNTech: Aktie im Sinkflug und jetzt auch noch das!

Bei BioNTech scheint derzeit alles zusammenzukommen. Zwar verdient das Unternehmen nach wie vor unfassbar viel Geld, macht in Sachen Krebsforschung rasante Fortschritte, doch an der B?rse ger?t die Aktie mehr und mehr unter Druck. Denn so wie die vergangene Woche endete, beginnt heute die neue Woche. Derzeit notiert BioNTech an der Nasdaq schon wieder ?ber [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.