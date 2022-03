BioNTech-Aktion?re sollten genau hinschauen. Mittwoch geht es um alles!

BioNTech ist mit einem kr?ftigen Plus in die neue Woche gestartet. So kletterte die Aktie des Mainzer Impfstoffplatzhirschen an der Wall Street gestern um mehr als drei Prozent. Zuletzt machte das Unternehmen auch in Sachen Krebs-Medikation gro?e Fortschritte, dennoch bleibt der Corona-Impfstoff der Hauptumsatzbringer. Und angesichts der derzeit explodierenden Fallzahlen k?nnte das auch noch ?ber [ ]

BioNTech ist mit einem kr?ftigen Plus in die neue Woche gestartet. So kletterte die Aktie des Mainzer Impfstoffplatzhirschen an der Wall Street gestern um mehr als drei Prozent. Zuletzt machte das Unternehmen auch in Sachen Krebs-Medikation gro?e Fortschritte, dennoch bleibt der Corona-Impfstoff der Hauptumsatzbringer. Und angesichts der derzeit explodierenden Fallzahlen k?nnte das auch noch ?ber einen l?ngeren Zeitraum der Fall sein. Morgen d?rfte es daher extrem spannend werden?

Denn f?r den 30. M?rz hat BioNTech die Vorlage der Gesch?ftszahlen zum abgelaufenen Jahr angek?ndigt. Dabei d?rften sich Anleger und Analysten wohl vor allem f?r den Ausblick auf die kommenden Monate interessieren, die vielleicht sogar besser ausfallen k?nnten als bisher angenommen. An der B?rse pr?sentierte sich BioNTech zuletzt wiedererstarkt. Denn seit den M?rz-Tiefs bei rund 120 US-Dollar ging es in den vergangenen drei Wochen rund 30 Prozent nach oben.?

Ist die Perspektive bei BioNTech wirklich so gro?? Die Gesch?ftszahlen von 2021 werden zeigen, wohin die Reise geht.

