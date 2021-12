BioNTech auf Tauchstation!

Gro?er Katzenjammer heute bei allen BioNTech-Anteilseignern. Der Computer gibt n?mlich f?r Aktie ein Minus von rund f?nf Prozent an. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 205,50 EUR. Wie weit geht es noch nach unten?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Pl?tzchen suchen. BioNTech kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Aus heutiger Sicht m?sste die Aktie nur rund eins Prozent zur?cksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Diese Grenze ist bei 203,00 EUR zu finden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von den Gesch?ftsaussichten von BioNTech ?berzeugt sind, k?nnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. BioNTech-Kritiker haben dagegen allen Grund zu feiern.

