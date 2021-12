BioNTech: Crash als Kaufchance! Darum ?bertreiben die B?rsen mal wieder!

Die neue Woche beginnt f?r BioNTech-Aktion?re mit heftigen Kursverlusten. Denn so wie es aussieht, ist die neue Omikron-Variante zwar ansteckender als die bisher vorherrschende Delta-Variante, aber wohl nicht gef?hrlicher. Diese Erkenntnis l?sst die Impfstoffaktien regelrecht abst?rzen und auch der Platzhirsch BioNTech wird heftig abgestraft. Dabei ist die Perspektive durch die neue Omikron-Variante f?r das Unternehmen herausragend.

Schlie?lich zeigt Omikron so viele Mutation, dass Genese und vermutlich auch mit dem bisherigen Impfstoff Geimpfte nicht vor einer Infektion gesch?tzt sind. BioNTech-Gr?nder und CEO Ugur Sahin hat dementsprechend bereits verlauten lassen, dass er von regelm??igen Auffrischungsimpfungen ?hnlich wie bei der Grippeimpfung ausgehe. Damit sind also langfristig die Ums?tze des Impfstoffherstellers gesichert. Trotzdem verliert die Aktie heute an der Wall Street rund 15 Prozent.

Wie passt der aktuelle Absturz mit der eigentlich positiven Aussicht f?r BioNTech zusammen? Und was bedeutet das f?r Aktion?re? Sollten Anleger jetzt schnell alle Aktien verkaufen? Oder winkt hier sogar ein Schn?ppchen? Um Antworten auf all diese Fragen geht es in unserer brandneuen BioNTech-Sonderanalyse, die Sie als Nikolaus-Geschenk heute aufgrund der aktuellen Dramatik ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.Einfach hier klicken.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

