BioNTech-Crash, Daimler Spin-Off, Valneva stabil? Das ist wirklich heftig!

Hinter uns liegt eine turbulente B?rsenwoche, die von den Unternehmen ganz unterschiedlich weggesteckt wurde. Bei den Impfstoffaktien beschleunigte sich gestern die Talfahrt, wobei vor allem BioNTech ordentlich Federn lassen musste. Der franz?sische Newcomer Valneva zeigte im Vergleich eine hohe innere St?rke. Daimler notierte auf den ersten Blick 14 Prozent schw?cher, was aber der Aufspaltung des Unternehmens in den Autobauer und Daimler Truck geschuldet war.?

Der deutsche Aktienindex beendete gestern die dritte Sitzung in Folge mit hauchzarten Verlusten. Am Ende stand ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf der Kurstafel nach zuvorigen Abschl?gen von 0,3% und 0,8%. Nach dem ?beraus starken Wochenbeginn ist diese kleine Verschnaufpause allerdings sehr gut zu verkraften. Aus technischer Sicht bestehen gute Chancen, dass sich der Index in der kommenden Woche wieder an die 16.000er-Grenze herantastet.?

Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie am dritten Adventswochenende kostenlos abrufen.